খালেদা জিয়ার খোঁজ নিতে হাসপাতালে উপদেষ্টা-বিএনপি নেতারা

খালেদা জিয়ার খোঁজ নিতে হাসপাতালে উপদেষ্টা-বিএনপি নেতারা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা এবং বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাত ১১টা ৪০ মিনিটে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল হাসপাতালে পৌঁছান।
এছাড়া সরকারের আরেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান রাতেই হাসপাতালে যান।
তারা চিকিৎসকদের কাছ থেকে খালেদা জিয়ার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন এবং দলের নেতাদের পক্ষ থেকে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া কামনা করেন।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, খালেদা জিয়া বর্তমানে সিসিইউতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন। তার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে মেডিকেল বোর্ড নিবিড়ভাবে কাজ করছে।
এরআগে ২৭ নভেম্বর দুপুরে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় তাকে সিসিইউতে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য জানান, বয়সজনিত কারণে সুস্থ হতে সময় লাগছে। সিসিইউতে নেওয়ার পর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। লন্ডন থেকে ডা. জুবাইদা রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরাও ভার্চুয়ালি বোর্ডের আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস ও কিডনি জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এদিকে তার আশু সুস্থতা কামনায় শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করেছে দলটি।
কেএইচ/এনএইচআর