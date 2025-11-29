  2. রাজনীতি

হুম্মাম কাদের চৌধুরী

ম্যাডামের অবস্থা ভালো, দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
ম্যাডামের অবস্থা ভালো, দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দেশের মানুষের কাছে দোয়া চেয়েছেন দলটির নেতা প্রয়াত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে খালেদা জিয়ার শারীরিক খোঁজখবর নিতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।

পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হুম্মাম কাদের চৌধুরী বলেন, ‘ম্যাডামের অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আমি দেখা করিনি, শুধু হাসপাতালে ঢুকেছিলাম।

তিনি বলেন, বিভিন্ন গুঞ্জন ও রিউমারের কারণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। অনেক টেনশনে ছিলাম, কয়েক ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন রিউমার শুনছিলাম- মন মানছিল না। তাই এখানে এসেছি।

দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি অনুরোধ করে বলেন, আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে, বিএনপি পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে একটাই কথা বলবো- ম্যাডামের জন্য দোয়া করবেন।

প্রসঙ্গত, ২৩ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে। ২৭ নভেম্বর দুপুরে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় তাকে সিসিইউতে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য জানান, বয়সজনিত কারণে সুস্থ হতে সময় লাগছে। সিসিইউতে নেওয়ার পর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। লন্ডন থেকে ডা. জুবাইদা রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরাও ভার্চুয়ালি বোর্ডের আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস ও কিডনি জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে তার আশু সুস্থতা কামনায় শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করেছে দলটি।

কেএইচ/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।