তুরস্ক ও সিরিয়া সীমান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৫০

তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে এ তথ্য।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৫০ জনের বেশি ‍নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সোমবারের এ দুর্যোগে সিরিয়া, লেবানন ও সাইপ্রাসে ভবন ধসের ঘটনা ঘটেছে।

Survivor being pulled from #earthquake rubble in Turkey.pic.twitter.com/POliq0mBPt