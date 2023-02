তুরস্ক-সিরিয়ায় হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

তুরস্ক ও সিরিয়ায় আঘাত হানা ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত প্রায় এক হাজার আটশ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে কেবল তুরস্কেই মারা গেছে ১০১৪ জন। অন্যদিকে সিরিয়ায় মারা গেছে ৭৮৩ জন। খবর আল-জাজিরার।

জানা গেছে, সোমবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ভোর রাতের দিকে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল ও সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে সাত দশমিক আট মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

