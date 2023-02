তুরস্ক-সিরিয়ায় দু’সপ্তাহ আগের ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণহানি ৪৬ হাজার ছাড়িয়েছে। প্রতিদিনই বাড়ছে এই সংখ্যা। তুরস্কে ভূমিকম্পের আঘাতে প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকেপড়া মানুষ ও অন্য প্রাণীদের খুঁজে বের করা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় উদ্ধারকারীদের জন্য। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বহু ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে মানুষ ও অন্য প্রাণী উদ্ধারের অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

সম্প্রতি তুরস্কের মারদিন শহরে ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি বিড়ালকে উদ্ধার করেছিলেন স্থানীয় এক দমকলকর্মী। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এরপর থেকে ওই ব্যক্তির পিছু ছাড়ছে না বিড়ালটি।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি টুইটারে উদ্ধার হওয়া বিড়াল ও তার উদ্ধারকারীর একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন ইউক্রেনীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেষ্টা আন্তন গেরাশচেঙ্কো। এতে দেখা যায়, বিড়ালটি ওই উদ্ধারকর্মীর কাঁধে চেপে বসেছে এবং তার মুখের সঙ্গে মুখ ঘষে আদর করার চেষ্টা করছে।

A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG

এর দু’দিন পরে গেরাশচেঙ্কো আরও একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায়, সেই তুর্কি উদ্ধারকর্মী বিছানায় শুয়ে রয়েছেন এবং তার গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে রয়েছে বিড়ালটি।

পোস্টের ক্যাপশনে গেরাশচেঙ্কো জানান, বিড়ালটিকে পোষ্য হিসেবে বাড়িতে নিয়ে গেছেন ওই উদ্ধারকর্মী।

I posted yesterday about a cat saved from the rubble in Turkey who refused to leave his rescuer's side.



The rescuer's name is Ali Cakas and he adopted the cat, naming him Enkaz - "rubble" in Turkish.



May they have a happy life together!



- jcacs_1/ Instagram pic.twitter.com/ztgbZbAHyT