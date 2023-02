ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকায় তুরস্কের মতো সিরিয়ায়ও চলছে ব্যাপক উদ্ধার অভিযান। সোমবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ভোর রাতের দিকে দেশ দুটির সীমান্ত এলাকায় সাত দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এরপর হাজার হাজার মানুষ বিধ্বস্ত ভবনগুলোতে চাপা পড়ে।

এবার সিরিয়ায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে ঘটনার ৪০ ঘণ্টা পর এক শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এই ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। খবর আল-জাজিরার।

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG