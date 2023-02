শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় মৃত্যু বেড়ে ১১৮

তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ১১৮ জনের বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে দ্য গার্ডিয়ানের খবরে জানা গেছে এ তথ্য।

দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, তুরস্কে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৭৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন আরও ৪৪০ জন। অন্যদিকে, সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে ভূমিকম্পের আঘাতে ৪২ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে।

তুরস্কের আনাদোলু বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় সানলিউরফা প্রদেশের গভর্নর জানিয়েছেন, ১৫ জন নিহত এবং আরও ৩০ জন আহত হয়েছেন সেখানে। প্রধান শহর গাজিয়ানতেপ থেকে ২২৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি শহর মালতায়ার গভর্নর বলেছেন, কমপক্ষে ২৩ জন নিহত হয়েছেন সেখানে। আহত হয়েছেন আরও ৪২০ জন। ১৪০টি ভবন ধসে পড়েছে।

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k