তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হতবাক করেছে গোটা বিশ্বকে। দুই দিন ধরে চলছে উদ্ধার কাজ। এবার উদ্ধারকর্মীরা ঘটনার ৪৪ ঘণ্টা পর ২ বছরের এক শিশুকে উদ্ধারের খবর জানালো। সেই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে শিশুটির মাকেও।

তুর্কির দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ হাতায়ের ইস্কেন্দেরুন জেলায় ভূমিকম্পের সময় ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছিল তারা।

এখন পর্যন্ত দেশ দুটিতে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৮০০ জনে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়ে আছেন আরও অনেকে। তাদের উদ্ধারে প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

সোমবার স্থানীয় সময় ৪টা ১৭ মিনিটে প্রথম কম্পন অনুভূত হয় তুরস্ক-সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৮। কম্পনের উৎসস্থল ছিল তুরস্কের গাজিয়ানতেপ প্রদেশের পূর্ব দিকে নুরদাগি শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার পূর্বে ভূগর্ভের প্রায় ২৪ দশমিক ১ কিলোমিটার গভীরে।



সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

