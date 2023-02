‘বিছানার নিচে আশ্রয় নেওয়া কি ভালো হবে? মূলত আমার জানাই ছিল না কী করা উচিত। শরীরটা যেন হিম হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল- আমি পুরোপুরি থমকে গেছি। কোনোভাবে নড়তেই পারছি না।’

এভাবেই ভূমিকম্পের আকস্মিকতায় আতঙ্কিত হওয়ার মুহূর্ত বর্ণনা করছিলেন মোহাম্মদ হামজা। তিনি সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছোট শহর আদ-দানার বাসিন্দা। হামজা ‘ইসলামিক রিলিফ’ নামের একটি ত্রাণ সংস্থার কো-অর্ডিনেটর।

সোমবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ভোররাত ৪টা ১৭ মিনিটে হঠাৎ কম্পন অনুভব করেন মোহাম্মদ হামজা। বিছানা থেকে উঠে বসেন। কম্পনের মাত্রা এতই বেশি ছিল যে তিনি ঠিক কী করবেন, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পাশেই ঘুমাচ্ছিল হামজার তিন শিশুসন্তান।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজআওরে যুক্ত হয়ে আতঙ্কের ওই মুহূর্তের বর্ণনা দিয়ে হামজা বলেন, ‘চোখ খুলে আমি দেখলাম, তিন শিশুসন্তান ঘুমাচ্ছে। আমার তখন কী করা উচিত, তা মাথায় আসছিল না। আমি কি তাদের ডেকে তুলবো নাকি ঘুমাতে দেবো? মনে হচ্ছিল, যেভাবেই হোক আমরা মরতে যাচ্ছি! তখন আমি যেটা ভাবছিলাম, তা হলো- শিশুদের ডেকে তুলে পরিস্থিতি দেখিয়ে তাদেরকে কি ভীতসন্ত্রস্ত করা উচিত হবে?’

আরও পড়ুন: জীবিত উদ্ধার শিশুর মা-ভাই-বোনের মৃত্যু, সংকটাপন্ন বাবাও

তার ভবনের আশপাশের বহু বহুতল ভবন ধসে পড়েছে। তবে মোহাম্মদ হামজা নিরাপদে সেখান থেকে সন্তানদের নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বলে জানান। কিন্তু এখনও তিনি সেই আতঙ্কের মুহূর্ত ভুলতেই পারছেন না বলেও উল্লেখ করেন হামজা।

A 7.8 magnitude earthquake shook #Turkey followed by strong aftershocks in several provinces in #Türkiye and the region, knocking down many buildings and high rises including this one in the city of #Şanlıurfa in southern Turkey.#earthquake #DEPREMOLDU #BaşınSağolsunTürkiyem pic.twitter.com/E2TyWqFgEv