তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধসে পড়া ভবনের নিচ থেকে নয়দিনেরও বেশি সময় পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এক নারীকে। বুধবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) কাহরামানমারাস শহরে একটি ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ওই নারীকে উদ্ধারের দৃশ্য।

তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প আঘাত হানার ২২২ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে ৪২ বছর বয়সী এক নারীকে। তার নাম মেলিক ইমামোগ্লু। ভিডিওতে দেখা যায়, স্ট্রেচারে করে ওই নারীকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে।

Rescuers defy odds, save 42-year-old Melike Imamoglu from rubble in Kahramanmaras, Türkiye, 222 hours after twin quakes hit the country on Feb. 6



