তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে সাতদিনের বেশি হলো। তীব্র ঠান্ডায় খাবার-পানি ছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে এতদিন বেঁচে থাকা অসম্ভবই বটে। কিন্তু সৃষ্টির অপার মহিমায় সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে ছয় বছরের এক শিশু। ভূমিকম্প আঘাত হানার ১৭৮ ঘণ্টা পর জীবিত উদ্ধার হয়েছে সে।

সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আদিয়ামানে ভূমিকম্পের ১৭৮ ঘণ্টা পর একটি ছোট্ট মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সিএনএন তুর্ক জানিয়েছে, ছয় বছর বয়সী মেয়েটির নাম মিরায়। উদ্ধারকারীরা তার বড় বোনের কাছেও পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন।

Miray, a 6-year-old girl, rescued from rubble in Adiyaman 178 hours after massive earthquakes hit Türkiye LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/NQyTapUyLJ

তুরস্কের পরিবহন মন্ত্রী আদিল কারিসমাইলোগ্লু এর আগে অবশ্য উদ্ধার হওয়া মেয়েটির বয়স চার বছর বলেছিলেন।

এদিন তুরস্কের হাতায় প্রদেশ থেকে ভূমিকম্পের ১৭৫ ঘণ্টা পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এক নারীকেও। নাইদে উমায় নামে ওই নারীকে উদ্ধারের ভিডিও প্রকাশ করেছেন ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগ্লু।

Naide Umay was rescued from the rubble by our teams in Antakya, Hatay 175 hours after the earthquake. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/PyJ4NFOKoR