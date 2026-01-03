মাদুরোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

মাদুরোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?
ভেনেজুয়েলায় বড় ধরনের হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে বন্দি করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বহুদিন ধরেই নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে আসছে যে, তিনি আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু মাদুরো বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়েছে এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলা এবং দেশটির নেতা প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে ‘বড় ধরনের হামলা’ চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে বন্দি করে ভেনেজুয়েলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
তবে মাদুরোকে কীভাবে আটক করা হলো বা তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার সরকারও বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করেনি। এর আগে মাদুরোকে আটকে সহায়তা করলে ৫০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।
ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় মার-এ-লাগোতে সংবাদ সম্মেলন হবে বলেও জানান ট্রাম্প।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর ভেনেজুয়েলাজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। শুক্রবার দিবাগত রাতে ভেনেজুয়েলায় হামলা শুরু করে মার্কিন বাহিনী। কারাকাসের বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে।
শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণের পর আকাশে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে এমন ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। ভেনেজুয়েলার সরকার এই হামলাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসন হিসেবে প্রত্যাখ্যান ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে একের পর এক বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পর রাজধানীর আশপাশের কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।
টিটিএন