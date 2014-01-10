ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগ

ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগ
যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে রাজধানী কারাকাস থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনার একদিন পর ভারত জানিয়েছে যে ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং ঘটনাপ্রবাহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) এক বিবৃতিতে জানায়, ভারত ভেনেজুয়েলার জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সংলাপের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানাই, যাতে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কারাকাসে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ভেনেজুয়েলায় বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে।
মাসের পর মাস হুমকি ও চাপ সৃষ্টির কৌশলের পর শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় বোমা হামলা চালায় এবং বামপন্থি নেতা নিকোলাস মাদুরোর শাসনের অবসান ঘটায়। পরে তাকে নিউইয়র্কে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য নেওয়া হয়।
এই অভিযানের মধ্য দিয়ে ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা মাদুরোর শাসনের অবসান ঘটে। তার মাথার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৫ কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশালে একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে ভেনেজুয়েলার নেতাকে হাতকড়া ও চোখ বাঁধা অবস্থায় ক্যারিবিয়ান সাগরে একটি মার্কিন নৌজাহাজে দেখা যায়।
সেখান থেকে মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র সংক্রান্ত অভিযোগে বিচার হবে। ট্রাম্প বলেন, তিনি মার-আ-লাগো এস্টেটে বসে সরাসরি পুরো অভিযানটি পর্যবেক্ষণ করেছেন, ঠিক যেন টেলিভিশনে কোনো অনুষ্ঠান দেখছি।
এদিকে ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, তার দেশের স্বাধীনতার সময় এসে গেছে। মাচাদো ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান।
তবে মাচাদোর নেতা হওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, ভেনেজুয়েলায় তার সমর্থন বা সম্মান নেই।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম