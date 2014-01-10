ভেনেজুয়েলায় বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে স্টারলিংক
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের পর দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা স্টারলিংক। সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে স্টারলিংক জানিয়েছে, তারা এখন থেকে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার জনগণকে বিনামূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদান করবে। খবর বিবিসির।
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট প্রদানকারী স্টারলিংকের মূল মালিকানা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স, যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইলন মাস্ক। অতীতে ভেনেজুয়েলায় ইন্টারনেট ব্যবহারে কঠোর নিয়ম-কানুন আরোপ করতে দেখা গেছে। সেখানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট এবং ইন্টারনেটের ধীরগতির ইতিহাসও রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করে নিয়ে গেছে তা নিয়ে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস।
মার্কিন অভিযানের ঘটনাটি ওই অঞ্চলের ওপর ‘উদ্বেগজনক প্রভাব’ ফেলবে বলে আশঙ্কা করছেন গুতেরেস। জাতিসংঘ মহাসচিবের এক মুখপাত্রের পক্ষ থেকে পাঠানো বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলায় যে ঘটনা ঘটেছে সেটা একটি ‘বিপজ্জনক নজির’ সৃষ্টি করতে পারে। জাতিসংঘ সনদসহ আন্তর্জাতিক সকল আইনের প্রতি সবাইকে পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন জাতিংসংঘ মহাসচিব। তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন মানা হয়নি।
মানবাধিকার ও আইনের শাসনে শ্রদ্ধা রেখে ‘সব পক্ষকে নিয়ে সংলাপে বসার’ জন্য ভেনেজুয়েলার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব।
টিটিএন