ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের প্রতি নেতানিয়াহুর সমর্থন

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের প্রতি নেতানিয়াহুর সমর্থন
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া দৃঢ় পদক্ষেপের প্রতি ইসরায়েল সমর্থন জানাচ্ছে। এক দিন আগে মার্কিন বাহিনী সামরিক অভিযানের মাধ্যমে দেশটির নেতা নিকোলাস মাদুরোকে আটক করে।
রোববার মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে নেতানিয়াহু বলেন, ভেনেজুয়েলা প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, বিশ্বের ওই অঞ্চলে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্র যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে, তার প্রতি পুরো ইসরায়েল সরকার সমর্থন জানাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বন্দি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মুক্তির দাবিতে দেশটির রাজধানী কারাকাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করছেন তার সমর্থকরা। কারাকাসের মেয়র কারমেন মেলান্দেজ, যিনি মাদুরো সরকারের অনুগত বলে পরিচিত তিনিও বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন। তাদের প্রেসিডেন্ট ও তার স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্র ‘অপহরণ’ করে নিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। খবর বিবিসির।
শুক্রবার ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে বন্দি করে নিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। মাদুরো ও তার সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করার পর নিউইয়র্কে নেওয়া হয়। শনিবার মাদুরো ও তার স্ত্রীকে বহনকারী উড়োজাহাজটি নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্টুয়ার্ট এয়ার ন্যাশনাল গার্ড বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে।
বিমানঘাঁটিতে নামার পর তাদেরকে প্রথমে হেলিকপ্টারে করে ম্যানহাটনের ওয়েস্টসাইড হেলিপোর্টে নেওয়া হয়। সেখান থেকে নেওয়া হয় মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ডিইএ) কার্যালয়ে। সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মাদুরো ও তার স্ত্রীকে ব্রুকলিনের বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়।
তাদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও আগে থেকেই এমন অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন মাদুরো।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম