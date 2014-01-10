মাদুরো কোথায় আছেন, জানালেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
মাদুরো কোথায় আছেন, জানালেন ট্রাম্প
মাদুরো কোথায় আছেন জানিয়েছেন ট্রাম্প/ গ্রাফিকস: জাগোনিউজ

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বর্তমানে কোথায় আছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টেলিফোনে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস ইও জিমাতে করে নিউইয়র্কে নেওয়া হচ্ছে।

সিএনএন জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে মাদুরোকে আটক করার এই গোপন অভিযানের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই শুরু করেছিল।

ট্রাম্প জানান, অভিযানের পুরো প্রক্রিয়া তিনি ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্টের একটি কক্ষ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেখানে তার সঙ্গে ছিলেন শীর্ষ সামরিক জেনারেলরা। ট্রাম্পের ভাষায়, এটি ছিল একটি ‘জটিল ও উচ্চঝুঁকিপূর্ণ’ অভিযান।

তিনি আরও বলেন, অভিযানের এক সপ্তাহ আগে মাদুরোর সঙ্গে তার কথা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, অভিযানের আগে ট্রাম্প মাদুরোকে একাধিকবার ‘বিকল্প পথ’ বা সমঝোতার সুযোগ দিয়েছিলেন।

সূত্র: সিএনএন
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।