জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের আহ্বান ভেনেজুয়েলার

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের আহ্বান ভেনেজুয়েলার
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক হামলা এবং প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার ঘটনায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (ইউএনএসসি)-এর জরুরি বৈঠকের জন্য আবেদন করেছে দেশটি। ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ভান গিল পিন্টো এ তথ্য জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি জাতিসংঘে পাঠানো চিঠির কপি শেয়ার করেছেন।
জাতিসংঘে পাঠানো চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘উপনিবেশিক যুদ্ধ’ চালানোর অভিযোগ এনেছে ভেনেজুয়েলা। মার্কিন এ হামলার লক্ষ্য মাদুরো সরকারের ধ্বংস এবং দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করা।
তিনি টেলিগ্রামে লিখেছেন, আমাদের দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের অপরাধমূলক আগ্রাসনের জবাবে আন্তর্জাতিক আইন রক্ষা করার দায়িত্বে নিযুক্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক চেয়েছি। কোনো কাপুরুষোচিত আক্রমণ এই জনগণের শক্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকবে না বরং তারা বিজয়ী বেশে বেরিয়ে আসবে।
জাতিসংঘে ভেনেজুয়েলার স্থায়ী প্রতিনিধি স্যামুয়েল মঙ্কাদা জানিয়েছেন, এই কর্মকাণ্ড জাতিসংঘের সংবিধানের ‘স্পষ্টত লঙ্ঘন’ করছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ বড় আকারের হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শুক্রবার(২ জানুয়ারি) মধ্যরাতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে আটক করে দেশ থেকে তুলে আনা হয়েছে।
সূত্র: সিএনএন/ আনাদোলু এজেন্সি
কেএম