ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন: মামদানি

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন: মামদানি
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা এবং প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার ঘটনাকে সরাসরি ‘আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন’ বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে মার্কিন বাহিনী আটক করে নিউইয়র্কে ফেডারেল হেফাজতে নেওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে অবগত করা হয়েছে।
মামদানি লেখেন, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর একতরফা সামরিক হামলা যুদ্ধের শামিল এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।
তিনি আরও বলেন, এই প্রকাশ্যভাবে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা শুধু বিদেশের মানুষের ওপর প্রভাব ফেলছে না, এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে নিউইয়র্কবাসীর ওপরও। বিশেষ করে নিউইয়র্কে বসবাসরত হাজার হাজার ভেনেজুয়েলান অভিবাসী এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন।
I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026
Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and…
মেয়র মামদানি বলেন, তার প্রধান অগ্রাধিকার নিউইয়র্কে বসবাসকারী ভেনেজুয়েলানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি শহরের সব বাসিন্দার সুরক্ষা বজায় রাখা। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।
