মাদুরো বন্দি
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাকে চান ট্রাম্প?
ভেনেজুয়েলায় নতুন শাসক হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে বসানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বরং যুক্তরাষ্ট্র মাদুরো সরকারের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন তিনি।
মার্কিন বাহিনীর অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বন্দি হওয়ার পর এ মন্তব্য করেন ট্রাম্প। শনিবার (৩ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, মারিয়া কোরিনা মাচাদো ‘ভদ্র ও ভালো মানুষ’ হলেও ভেনেজুয়েলার ভেতরে তার যথেষ্ট সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা নেই। আমি মনে করি, তার পক্ষে দেশটির নেতা হওয়া খুবই কঠিন হবে।
কেন রদ্রিগেজকে গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
ট্রাম্প প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ আলোচনার সঙ্গে পরিচিত সূত্রগুলো বলছে, ডেলসি রদ্রিগেজকে কেন্দ্র করে একটি ধাপে ধাপে রূপান্তরকে মাদুরোর কঠোর শাসন থেকে বেরিয়ে আসার তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ পথ হিসেবে দেখছেন কিছু মার্কিন উপদেষ্টা। তাদের মতে, বিরোধী দলের মাচাদো বা এদমুন্দো গনসালেসের নেতৃত্বে হঠাৎ ক্ষমতা বদল হলে ভেনেজুয়েলার ভেতরে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।
এই বিশ্লেষণে আরও বলা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে সাবেক মাদুরো সরকারের কর্মকর্তা, আধাসামরিক গোষ্ঠী ও মাদকচক্রের হুমকির মুখে পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক সুরক্ষা দিতে হতে পারে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে।
যদিও ডেলসি রদ্রিগেজ ট্রাম্পের পরিকল্পনা কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছেন। শনিবার তিনি বলেছেন, নিকোলাস মাদুরোই ভেনেজুয়েলার একমাত্র প্রেসিডেন্ট এবং দেশটি তার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রস্তুত। তবে ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাইরে থেকে নতুন নেতৃত্ব বসাতে চায় না; বরং বর্তমান ব্যবস্থার মধ্য থেকেই কাজ করতে চায়।
ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের আমেরিকাস প্রোগ্রামের পরিচালক রায়ান বার্গ বলেন, ‘আমরা হয়তো এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তর পর্বে ঢুকছি, যেখানে একাধিক ব্যক্তি ক্ষমতার দাবি তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত দরকষাকষির মাধ্যমে সমাধান আসবে।’
তার মতে, রদ্রিগেজ ও অন্যরা মাদুরোর মতো পরিণতি এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনামূলক অনুকূল শর্তে সমঝোতায় যেতে আগ্রহী হতে পারেন।
রদ্রিগেজকে দায়িত্ব নিতে নির্দেশ
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে মাদুরো বন্দি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রদ্রিগেজকে অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার সর্বোচ্চ আদালত।
শনিবার ভেনেজুয়েলান সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ এক আদেশে জানান, প্রেসিডেন্ট মাদুরোর অনুপস্থিতিতে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা এবং দেশের সার্বিক প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে ডেলসি রদ্রিগেজ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন।
আদালতের রায়ে বলা হয়, বলিভারিয়ান প্রজাতন্ত্র ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে রদ্রিগেজ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভূমিকা রাখবেন।
এর আগে, শুক্রবার রাতে ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে মার্কিন বাহিনী। ভেনেজুয়েলা সরকারের পক্ষ থেকে এ ঘটনাকে দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র: ব্লুমবার্গ, রয়টার্স
