ট্রাম্পকে নিজের নোবেল পুরস্কার উপহার দিয়েও স্পষ্ট সমর্থন পেলেন না মাচাদো

ট্রাম্পকে নিজের নোবেল পুরস্কার উপহার দিয়েও স্পষ্ট সমর্থন পেলেন না মাচাদো
ট্রাম্পকে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কার উপহার দিয়েও স্পষ্ট সমর্থন পেলেন না ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউজে সাক্ষাতের সময় ট্রাম্পের হাতে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের মেডেল তুলে দেন তিনি।
ভেনেজুয়েলার সাবেক শক্তিশালী শাসক নিকোলাস মাদুরোর কট্টর সমালোচক মাচাদো গত বছর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তার প্রত্যাশা ছিল, ট্রাম্পকে এই পুরস্কার প্রতীকী উপহার হিসেবে দিয়ে হয়তো তিনি ভেনেজুয়েলার পরবর্তী শাসক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্ট সমর্থন আদায় করতে পারবেন।
তবে বাস্তবে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। কারণ বৈঠক শেষে মাচাদোকে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো স্পষ্ট আশ্বাস ছাড়াই হোয়াইট হাউজ থেকে বের হতে দেখা গেছে। সেসময় তার হাতে ছিল একটি ট্রাম্প-ব্র্যান্ডেড উপহারের ব্যাগ।
বর্তমানে মাদুরো পরবর্তী ভেনেজুয়েলার নেতৃত্ব নিয়ে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মাচাদো তাদের একজন। অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প মাদুরোর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
হোয়াইট হাউজ থেকে প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায়, ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মাচাদো। ট্রাম্পের হাতে একটি বড়, সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ফলক, যাতে নোবেল পদকটি সংযুক্ত ও একটি উৎসর্গ বার্তা লেখা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার জনগণের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার প্রতীক ও স্বাধীন ভেনেজুয়েলা নিশ্চিত করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতিগত ও দৃঢ় পদক্ষেপের স্বীকৃতি হিসেবে এই উপহার।
এ বিষয়ে ট্রাম্প নিজেও ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে বলেন, মারিয়া আমাকে আমার করা কাজের জন্য তার নোবেল শান্তি পুরস্কার উপহার দিয়েছেন। এটি পারস্পরিক সম্মানের এক অসাধারণ নিদর্শন।
তবে এ ঘটনার পরপরই নরওয়ের অসলোভিত্তিক নোবেল পিস সেন্টার জানিয়ে দেয়, নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক কোনোভাবেই ভাগাভাগি বা হস্তান্তর করা যায় না। এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে নোবেল কমিটি জানায়, একটি পদকের মালিকানা পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর উপাধি কখনো হস্তান্তরযোগ্য নয়।
অন্যদিকে, মাচাদো বৈঠকটি নিয়ে আশাবাদী অবস্থান নেন। তিনি একে ‘ঐতিহাসিক’ ও ‘অসাধারণ’ বলে অভিহিত করেন। তার দাবি, ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলায় প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতা রক্ষা এবং একটি নতুন, প্রকৃত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।
তিনি আরও বলেন, ভেনেজুয়েলায় এরই মধ্যে এদমুন্দো গনজালেস বৈধ প্রেসিডেন্ট (নির্বাচিত) হিসেবে রয়েছেন। বিতর্কিত ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র যাকে বিরোধী প্রার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
২০২৪ সালে ভেনেজুয়েলার নির্বাচন কর্তৃপক্ষ নিকোলাস মাদুরোকেই বিজয়ী ঘোষণা করে, যার ফলে তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হন। তবে তখন বিরোধী নেতারা, যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।
পরবর্তী সময়ে চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনীর অভিযানে হঠাৎ করেই মাদুরো আটক হন ও তাকে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও ট্রাম্প প্রশাসন মাচাদো বা গনজালেসের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নেয়নি। বরং ট্রাম্প ডেলসি রদ্রিগেজের প্রতি সমর্থন জানান, যা মাদুরোবিরোধী মহলকে অবাক করে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বৈঠক শুরুর সময় হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিটও সাংবাদিকদের জানান, মাচাদো সম্পর্কে ট্রাম্পের মূল্যায়নে কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রেসিডেন্ট এই বৈঠক নিয়ে আগ্রহী ছিলেন ও তিনি আশা করেছিলেন আলোচনা ইতিবাচক হবে। মাচাদোকে তিনি ভেনেজুয়েলার জনগণের জন্য ‘একজন সাহসী ও উল্লেখযোগ্য কণ্ঠ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
সূত্র: সিএনএন
এসএএইচ