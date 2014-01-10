ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল

প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রে হামলার প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল করে বামপন্থি সংগঠনগুলো/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ও প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল করেছে বামপন্থি সংগঠনগুলো। শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে এসইউসিআই, সিপিআইএম ও অন্যান্য বামপন্থি দলগুলো এই মিছিল করে।

মিছিল থেকে নেতাকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন ও আগ্রাসন বলে আখ্যা দেন। এমনকি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবিতেও আগুন দেন তারা।

মিছিলটি কলকাতার এজেসি বোস রোডের জোড়াগির্জা থেকে শিয়ালদহ অভিমুখে দিকে যায়। এই প্রতিবাদী মিছিলের নেতৃত্ব দেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, সূর্যকান্ত মিশ্রসহ আরও অনেকে। তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী পোস্টার নিয়ে মিছিলে পা মেলান অসংখ্য নেতাকর্মী।

সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসী পদক্ষেপ শুধু ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্রকে নয়, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা ভারত সরকারের কাছে দাবি রাখবো, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জাতিসংঘ সনদের আলোকে এই পদক্ষেপের জবাবদিহী চাওয়া হোক।

এর আগেই বামফন্টের পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়, ভেনেজুয়েলার মার্কিন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে রাষ্ট্রনেতাকে আটক করা আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের চরম লঙ্ঘন। কোনো স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রনেতাকে এভাবে আটক করা বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করেছে। এ ঘটনায় ভারতজুড়ে প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

ডিডি/এসএএইচ

