ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ৪০ জন নিহত: রিপোর্ট

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ৪০ জন নিহত: রিপোর্ট
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিক এবং সামরিক সদস্য রয়েছেন।
এছাড়া কারাকাস বিমানবন্দরের পশ্চিমে একটি উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত কাতিয়া লা মার পাড়ার একটি তিনতলা আবাসিক ভবনেও মার্কিন বাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে।
নিহতদের মধ্যে রোজা গঞ্জালেজ নামে ৮০ বছর বয়সী এক নারী এবং তার পরিবারও ছিলেন। হামলায় আরও একজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
হামলায় আহত উইলম্যান গঞ্জালেজ নামের একজনকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার বাড়ি হারানোর পর এখন কোথায় যাবেন। তিনি উত্তরে বলেন, আমি জানি না।
জর্জ নামে ৭০ বছর বয়সী এক প্রতিবেশি নিউ ইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছেন, তিনি বিমান হামলায় সবকিছু হারিয়েছেন।
গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্র। সে সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে বন্দি করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়।
মাদুরো বন্দি হওয়ার পর দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ। তাকে অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার সর্বোচ্চ আদালত।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভেনেজুয়েলান সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ এক আদেশে জানান, প্রেসিডেন্ট মাদুরোর অনুপস্থিতিতে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা এবং দেশের সার্বিক প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে ডেলসি রদ্রিগেজ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন।
আদালতের রায়ে বলা হয়, বলিভারিয়ান প্রজাতন্ত্র ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে রদ্রিগেজ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভূমিকা রাখবেন।
একই সঙ্গে আদালত জানান, প্রেসিডেন্টের ‘জোরপূর্বক অনুপস্থিতি’র প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার পরিচালনার ধারাবাহিকতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোন আইনগত কাঠামো প্রযোজ্য হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
