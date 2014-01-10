মাদুরোকে পাঠানো হলো ব্রুকলিনের বন্দিশিবিরে

মাদুরোকে পাঠানো হলো ব্রুকলিনের বন্দিশিবিরে
ভেনেজুয়েলার বন্দি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ব্রুকলিনের একটি বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়েছে। এর আগে বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদুরো এবং তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করার পর তাদেরকে নিউ ইয়র্কে নেওয়া হয়। শনিবার মাদুরো ও তার স্ত্রীকে বহনকারী উড়োজাহাজটি নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্টুয়ার্ট এয়ার ন্যাশনাল গার্ড বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে।
বিমানঘাঁটিতে নামার পর তাদেরকে প্রথমে হেলিকপ্টারে করে ম্যানহাটনের ওয়েস্টসাইড হেলিপোর্টে নেওয়া হয়। সেখান থেকে নেওয়া হয় মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ডিইএ) কার্যালয়ে। সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মাদুরো ও তার স্ত্রীকে ব্রুকলিনের বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়।
তাদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও আগে থেকেই এমন অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন মাদুরো।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করে নিয়ে গেছে তা নিয়ে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।
রাশিয়া ও চীনের সমর্থনে সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছে কলম্বিয়া। অন্যদিকে মাদুরো সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্র তুলে নিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেশটির আদালত এই নির্দেশনা দিয়েছে।
মাদুরোর হাঁটার ভিডিও প্রকাশ
নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পর ভেনেজুয়েলার বন্দি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তাকে মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (ডিইএ) নিউইয়র্ক কার্যালয়ে নেওয়ার সময় ভিডিওটি করা হয়।
সেখানে মাদুরোকে একটি করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। তখন তার শরীরে ছিল কালো রঙের একটি হুডি। নীল রঙের যে কার্পেটের ওপর দিয়ে মাদুরোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটার ওপর ‘ডিইএ এনওয়াইডি’ (মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, নিউইয়র্ক বিভাগ) লেখা চোখে পড়ে। হেঁটে যাওয়ার সময় মাদুরোকে কার্যালয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে ‘শুভ নববর্ষ’ বলতে শোনা যায়। মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কার্যালয় থেকে মাদুরোকে ব্রুকলিনের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়।
টিটিএন