ভেনেজুয়েলার শাসক কে হবেন, নির্ধারণ করবে যুক্তরাষ্ট্র!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ভেনেজুয়েলার শাসক কে হবেন, নির্ধারণ করবে যুক্তরাষ্ট্র!
ভেনেজুয়েলার পরবর্তী শাসক নির্ধারণে যুক্ত থাকবে যুক্তরাষ্ট্র/ গ্রাফিকস: জাগোনিউজ

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার পর দেশটির পরবর্তী শাসক কে হবেন, তা নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্র ‘সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবে’ বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

টেলিফোনে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘অন্য কেউ ক্ষমতা দখল করে মাদুরো যা রেখে গেছেন, সেটাই চালিয়ে নেবে, এমন ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। তাই আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং এতে যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবে।’

তবে ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, মাদুরো এখনো দেশের বৈধ প্রেসিডেন্ট। অবিলম্বে তাকে দেশে ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ট্রাম্প আরও জানান, মাদুরোকে আটকে মার্কিন বাহিনীর সামরিক অভিযানের পুরো প্রক্রিয়া তিনি ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্টের একটি কক্ষ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেখানে তার সঙ্গে ছিলেন শীর্ষ সামরিক জেনারেলরা। ট্রাম্পের ভাষায়, এটি ছিল একটি ‘জটিল ও উচ্চঝুঁকিপূর্ণ’ অভিযান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস ইও জিমাতে করে নিউইয়র্কে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, অভিযানের এক সপ্তাহ আগে মাদুরোর সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, অভিযানের আগে ট্রাম্প মাদুরোকে একাধিকবার ‘বিকল্প পথ’ বা সমঝোতার সুযোগ দিয়েছিলেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, অভিযানে কোনো মার্কিন নাগরিক নিহত হননি। তবে মাদুরোকে আটক করার সময় কয়েকজন আহত হয়েছেন। তিনি জানান, অভিযানের সময় একটি হেলিকপ্টার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিমান হারাতে হয়নি।

সূত্র: সিএনএন
