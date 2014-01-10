জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা ‘আন্তর্জাতিক আইনের অবজ্ঞা’
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান ‘আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক নীতিকে অবজ্ঞা করেছে’ বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন বা ওএইচসিএইচআর।
জেনেভায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে কমিশনের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি বলেন, কোনো রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অন্য কোনো দেশের হুমকি দেওয়া বা বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়।
এই সমালোচনা এসেছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের পর। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি মিত্র দেশও ট্রাম্পের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।
তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে ফ্রান্স। দেশটির স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি জয় ধর্মাধিকারী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে মাদুরোর আটক ‘বিরোধ নিষ্পত্তির শান্তিপূর্ণ নীতির পরিপন্থি এবং বলপ্রয়োগ না করার নীতিরও পরিপন্থি’।
সোমবার টানা চতুর্থ দিনের মতো চীনও ট্রাম্পের ‘বেপরোয়া’ পদক্ষেপের বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করেছে। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, চীন ‘শান্তি ও স্থিতিশীলতা যৌথভাবে বজায় রাখতে….ওই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত’।
ঐতিহাসিকভাবে মাদুরো চীনকে মিত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন।
সূত্র: বিবিসি বাংলা
