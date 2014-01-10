সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করছে ভেনেজুয়েলা
কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করছে ভেনেজুয়েলা। দেশটি জানিয়েছে যে, তারা কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। সামরিক অভিযান চালিয়ে মার্কিন বাহিনী দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলা দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। খবর এএফপির।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মার্কিন কূটনীতিকরা কারাকাসে দেশটির দূতাবাস পুনরায় চালু করার বিষয়ে আলোচনা করছেন। অন্যদিকে ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার বিশাল অপরিশোধিত তেলের মজুত নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নিয়ে তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
এদিকে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের সরকার ‘উভয় দেশে কূটনৈতিক মিশন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে একটি অনুসন্ধানমূলক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিল এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
নাম প্রকাশ না করা শর্তে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, প্রতিবেশী কলম্বিয়ায় নিযুক্ত শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক জন ম্যাকনামারা এবং অন্যান্য কর্মীরা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য প্রাথমিক মূল্যায়ন করতে কারাকাসে ভ্রমণ করেছেন।
ভেনেজুয়েলা জানিয়েছে, তারা ওয়াশিংটনে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবে। রদ্রিগেজ এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ‘গুরুতর, অপরাধমূলক, অবৈধ এবং অবৈধ আক্রমণের’ নিন্দা জানিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ‘ভেনেজুয়েলা কূটনৈতিক পথে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে।’
এদিকে শুক্রবার ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি ভেনেজুয়েলার ওপর দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ স্থগিত করেছেন। শুক্রবার হোয়াইট হাউজের এক সভায়, তিনি শীর্ষ তেল নির্বাহীদের ভেনেজুয়েলার মজুতে বিনিয়োগের জন্য চাপ দিয়েছেন।
ট্রাম্প বলেছেন, মাদুরোর অধীনে বিদেশি সংস্থাগুলো কোনো অর্থবহ সুরক্ষা উপভোগ করতে পারেনি। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভেনেজুয়েলা।
তিনি আরও জোর দিয়েছেন যে, ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদ নিয়ন্ত্রণের সময় কোম্পানিগুলো কেবল ওয়াশিংটনের সঙ্গেই লেনদেন করবে, কারাকাসের সঙ্গে নয়।
ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন যে, তেল কোম্পানিগুলো ভেনেজুয়েলায় ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যেখানে বছরের পর বছর ধরে অব্যবস্থাপনা এবং নিষেধাজ্ঞার কারণে তেল অবকাঠামো ভেঙে পড়েছে।
তিনি এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৩ কোটি থেকে ৫ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল বিক্রির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কারাকাসে পাঠানো যেকোনো তহবিল কেবল মার্কিন তৈরি পণ্য কিনতে ব্যবহৃত হবে।
টিটিএন