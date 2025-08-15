সপ্তাহের সেরা চাকরি: ১৫ আগস্ট ২০২৫
দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।
তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—
সরকারি চাকরি
• ২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ৫০ টাকা
• ৩৮ জনকে নিয়োগ দেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
• ৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
• ১৯ জনকে নিয়োগ দেবে পেট্রোলিয়াম করপোরেশন
• জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
• পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে কমার্স ব্যাংক, বেতন ৫৫ হাজার
• ইস্টার্ন ব্যাংকে নিয়োগ, বেতন ৩৬ হাজার টাকা
• নিয়োগ দেবে সিটিজেনস ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদন
• রিলেশনশিপ অফিসার নেবে মেঘনা ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
• চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, কর্মস্থল ঢাকা
• অফিসার নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
• ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সিটিজেনস ব্যাংক
• ৩০ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
• নিয়োগ দেবে যমুনা ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদন
• আইপিডিসি ফাইন্যান্সে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
• ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ওরি ব্যাংক
• সিটিজেনস ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
• ৩০ জনবল নেবে জীবন বীমা করপোরেশন, এইচএসসি পাসেই আবেদন
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, কর্মস্থল ঢাকা
• অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
• উপায়ে চাকরির সুযোগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
• ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
• জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, থাকছে না বয়সসীমা
• নিয়োগ দেবে উপায়, স্নাতক পাসেই আবেদন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• ৩৬ কর্মচারী নিয়োগ দেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০ টাকা
• ১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ
• জনবল নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, বেতন ৫৫ হাজার
বেসরকারি চাকরি
• আরএফএল গ্রুপে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা
• নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, ৪০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
• ২৫০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, সাক্ষাৎকারেই চাকরি
• নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, বেতন ৪৫ হাজার টাকা
• আরএসএম পদে জনবল নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
• ১৫ জনকে নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, লাগবে এইচএসসি পাস
• ২০ জনকে নিয়োগ দেবে ডিজিকন, কর্মস্থল ঢাকা
• ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৪০ হাজার টাকা
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন
• আড়ংয়ে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে দারাজ, ১৮ বছর হলেই আবেদন
• চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আকিজ মটরস, ৪০ বছরেও আবেদন
• ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে স্নাতক পাস
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে রানার গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন
• ঢাকা বোট ক্লাবে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ
• ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৫ বছর হলেই আবেদন
• অ্যাকাউন্টস বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ
• এসএসসি পাসে ৪০ জনকে নিয়োগ দেবে মীনা বাজার
• ম্যানেজার নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ৪০ বছরেও আবেদন
এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।
