ইরানে হামলায় ‘কম ক্ষতি’ হয়েছে বলাতেই বরখাস্ত পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান

ইরানে হামলায় ‘কম ক্ষতি’ হয়েছে বলাতেই বরখাস্ত পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান
যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা সংস্থা ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (ডিআইএ)-এর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেফরি ক্রুসকে বরখাস্ত করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন। মূলত ইরানে মার্কিন হামলার মূল্যায়ন নিয়ে হোয়াইট হাউজের সঙ্গে বিরোধের জেরেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
পেন্টাগন জানিয়েছে, ক্রুস ছাড়া আরও দুইজন শীর্ষ সামরিক কমান্ডারকে তাদের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
গত জুনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে ডিআইএ’র একটি ফাঁস হওয়া রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি কয়েক মাসের জন্য পিছিয়েছে মাত্র। কিন্তু হোয়াইট হাউজ তখন একে ‘পুরোপুরি ভুল’ বলে দাবি করে।
ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ‘সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস’ হয়ে গেছে। এমনকি, তার কথিত ‘ইতিহাসের সবচেয়ে সফল সামরিক হামলা’কে ছোট করে দেখানোর চেষ্টার জন্য গণমাধ্যমের দিকেও অভিযোগের আঙুল তোলেন তিনি।
ন্যাটো সম্মেলনে অংশ নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছিলেন, এই গোয়েন্দা রিপোর্ট ‘নিম্নমানের তথ্যের ভিত্তিতে’ তৈরি এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ফাঁসের ঘটনায় এফবিআই তদন্ত করছে।
ডিআইএ পেন্টাগনের অধীনস্থ একটি গোয়েন্দা সংস্থা, যা সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের দায়িত্বে থাকে। এটি সিআইএ’র মতো বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আলাদা।
রয়টার্সকে একটি সূত্র জানিয়েছে, হেগসেথ মার্কিন নৌবাহিনীর রিজার্ভ বাহিনীর প্রধান এবং নৌবাহিনীর বিশেষ যুদ্ধ কমান্ডের প্রধানকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।
মার্কিন সিনেটর মার্ক ওয়ার্নার এক বিবৃতিতে সতর্ক করে বলেছেন, ক্রুসকে বরখাস্ত করার ঘটনা দেখায় যে, ট্রাম্প গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তার রক্ষক নয়, বরং ‘নিজের প্রতি আনুগত্য যাচাইয়ের মাধ্যম’ হিসেবে ব্যবহার করছেন।
এ নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনে শীর্ষ কর্মকর্তাদের বরখাস্তের তালিকা আরও দীর্ঘ হলো। এর আগে জুলাইয়ে ট্রাম্প শ্রম পরিসংখ্যান কমিশনার এরিকা ম্যাকএন্টারফারকে চাকরিচ্যুত করেন, কারণ তার প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল চাকরির প্রবৃদ্ধি কমেছে।
তার আগে এপ্রিলে ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসএ) পরিচালক জেনারেল টিমোথি হগসহ হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের এক ডজনের বেশি কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেন।
এছাড়া, এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ বিমান বাহিনীর জেনারেল সি কিউ ব্রাউনসহ ছয়জন অ্যাডমিরাল ও জেনারেলকে বরখাস্ত করেছিলেন।
সূত্র: বিবিসি
