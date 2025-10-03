সপ্তাহের সেরা চাকরি: ০৩ অক্টোবর ২০২৫
দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।
তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—
সরকারি চাকরি
• সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, আবেদন করুন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও
• ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
• ৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
• ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
• ২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
• ৫৩ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬
• ৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি
• নৌপরিবহন অধিদপ্তরে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা
• ৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
• ৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল
• ঝালকাঠী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদ ৪৫টি
ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদন
• অফিসার নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, থাকতে হবে স্নাতক পাস
• ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে ওয়ান ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
• অফিসার নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• ১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের বয়স শিথিলযোগ্য
• সেকশন অফিসার নিয়োগ দেবে বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
• অফিসার নিয়োগ দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, থাকছে না বয়সসীমা
• প্রভাষক নিয়োগ দেবে বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
বেসরকারি চাকরি
• আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
• ১ হাজার কর্মী নেবে দারাজ, নিজ জেলায় কাজের সুযোগ
• ওয়ালটনে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
• আবুল খায়ের গ্রুপে ১০০ জনের চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
• ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, কর্মস্থল ঢাকা
• নিয়োগ দেবে মদিনা গ্রুপ, ৪০ বছরেও আবেদন
• ৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
• ১০ ম্যানেজার নেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স, লাগবে স্নাতক পাস
• কর্ণফুলী গ্রুপে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা
• অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে চালডাল, লাগবে এইচএসসি পাস
• নিয়োগ দেবে বসুন্ধরা গ্রুপ, কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ
• আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
• নিয়োগ দেবে এসএ গ্রুপ, কর্মস্থল চট্টগ্রাম
• ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে অলিম্পিক
• এইচআর বিভাগে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
• ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা বোট ক্লাব
• নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
• আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
• ২০ এক্সিকিউটিভ নেবে রানার গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন
• আখতার গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
• ৩০০ কর্মী নিয়োগ দেবে দারাজ, কর্মস্থল ঢাকা
• জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল গাজীপুর
• ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স
এনজিও চাকরি
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন দুই লাখ ১০ হাজার
• ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।
এমআইএইচ/জিকেএস