জাকসু নির্বাচন
জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা ও সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’।
বৃহস্পতিবার ( ১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান প্যানেলটির সাধারণ সম্পাদক ( জিএস) প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম।
ওই পোস্টে তিনি জানান, নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা ও সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। দুপুর ২টায় জাকসু নির্বাচন কমিশনার কার্যালয়ের সামনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে কয়েকটি ইস্যুতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রদল ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেল।
এর আগে সকাল ৯টায় জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৭ প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্রদের সমর্থিত মিলিয়ে সর্বমোট ৮টি প্যানেল অংশগ্রহণ করছে। ছাত্রদের ১১টি ও ছাত্রীদের ১০টি হল মিলিয়ে মোট ২১ ভোটকেন্দ্র ঠিক করা হয়েছে।
ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়। নির্বাচনে ৬৭ জন পোলিং অফিসার (শিক্ষক) এবং ৬৭ জন সহায়ক পোলিং অফিসার (কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভোট গণনা করা হবে।
