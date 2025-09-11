জাকসু নির্বাচন
ফজিলাতুন্নেছা হলে দেরিতে ভোট, সাংবাদিক প্রবেশে বাধার অভিযোগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ফজিলাতুন্নেছা হল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হতে দেরি হয়েছে। একইসঙ্গে ভোট শুরুর আগে সাংবাদিকদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।
হলটির শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট পর ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। তবে রিটার্নিং কর্মকর্তা আবু সাইফ এই বিলম্বের কারণ হিসেবে বলেন, মূলত প্রক্রিয়াগত (প্রস্তুতিমূলক) কাজ শেষ না হওয়ায় এমনটা হয়েছে। ৪৫ মিনিট নয়, ভোট শুরু করতে ২৫ মিনিটের মতো দেরি হয়েছে।
এদিকে, ভোটগ্রহণের শুরুতে সাংবাদিকদের কেন্দ্রটিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন সাংবাদিকরা। হল কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, পুরুষ সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে হলে প্রক্টরের অনুমতি লাগবে।
এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব একেএম রাশিদুল আলম বলেন, হল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন তিনি।
পরে ফজিলাতুন্নেছা হলের প্রাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম জানান, সাংবাদিকদের হলে প্রবেশে কোনো বাধা নেই। এরপর সাংবাদিকরা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় ২১টি হলে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্রদের সমর্থিত মিলিয়ে সর্বমোট আটটি প্যানেল অংশগ্রহণ করছে। ছাত্রদের ১১টি ও ছাত্রীদের ১০টি হল মিলিয়ে মোট ২১ ভোটকেন্দ্র ঠিক করা হয়েছে।
নির্বাচনে ৬৭ জন পোলিং অফিসার (শিক্ষক) এবং ৬৭ জন সহায়ক পোলিং অফিসার (কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভোট গণনা করা হবে।
