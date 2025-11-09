জাকসু নির্বাচন

ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীর কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীর কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন চলাকালীন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজউদ্দীন আহমেদ হলকেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সময় শিক্ষার্থীরা ভুয়া-ভুয়া বলে স্লোগান দেন।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা দুপুরে ২টার দিকে তাজউদ্দীন আহমেদ হলকেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুপুরে তাজউদ্দীন হলে শিক্ষার্থীদের জটলা ছিল। এসময় ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসান কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা ভিপি প্রার্থী শেখ সাদীকে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি নিষেধ অমান্য করে রিটার্নিং অফিসারকে চাপ প্রয়োগ করে কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা ভুয়া ভুয়া স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। এরপর তোপের মুখে স্থান ত্যাগ করেন শেখ সাদী।

এদিকে নির্বাচন চলাকালীন কেন্দ্রগুলোতে প্রার্থীদের প্রবেশ করা নিয়ে একাধিক হলে হট্টগোলের ঘটনা ঘটেছে। হট্টগোলের জেরে ছাত্রীদের একটি হলে ভোটগ্রহণ বন্ধও হয়েছে।

আরএএস/এমএমকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।