জাকসু নির্বাচন
বহিরাগত ঠেকাতে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ৫ গেট
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহিরাগতদের প্রবেশ ঠেকাতে পাঁচটি গেট পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশরারফ হোসেন হল গেট ও প্রান্তিক গেট ছাড়া বাকি গেটগুলো বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
বিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভাসমান দোকান, টারজান পয়েন্টের দোকান, পুরাতন পরিবহন সংলগ্ন দোকান, নতুন কলা ভবন সংলগ্ন মুরাদ চত্বরের দোকান, প্রান্তিক গেটের উত্তর পাশের কাপড়ের মার্কেট ও গেটের সব দোকান, প্রধান গেট সংলগ্ন সব দোকান বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সব হলের অভ্যন্তরে ক্যান্টিন ও দোকান খোলা রাখা এবং পর্যাপ্ত খাবার মজুদ রাখার জন্য বলা হয়েছে।’
জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক আরও জানান, ‘এ সময়ে জরুরি বিভাগ (নিরাপত্তা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ইন্টারনেট) ব্যতীত সব ধরনের মোটরসাইকেল চলাচল নিষেধ করা হয়েছে। এ সময়ে শুধু শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাকার স্টিকার এবং নির্বাচন কমিশনের স্টিকারযুক্ত গাড়ি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে। বুধবার সব স্টাফ বাস প্রান্তিক গেট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে।’
এবার জাকসু নির্বাচনে ২৫ পদে ১৭৭ প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন। নির্বাচনের ১১ হাজার ৮৯৭ জন ২১ কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। নির্বাচনে ২১ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৬৭ জন পোলিং কর্মকর্তা ও ৬৭ জন সহকারী পোলিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের ১ হাজার ২০০ সদস্য মোতায়েন থাকবে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/এমএস