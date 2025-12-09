জাবি শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌসের জানাজা অনুষ্ঠিত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌসের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বাদ জুমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
জানাজায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান, প্রক্টর অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক শামসুল আলমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অপস্থিত ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, ‘হঠাৎ করে এক সহকর্মীর মৃত্যু আমাদের মাঝে চরম শোকের বার্তা নিয়ে এসেছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এবং তার পরিবারকে এ শোক কাটানোর তৌফিক দান করুক। আমরা তার আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করি।’
সকাল ৮টায় জাকসু নির্বাচনের ভোট গণনার জন্য সিনেট ভবনে নির্বাচন কমিশনের অফিসে আসেন সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস। তিনি রুমে প্রবেশের সময় গেটে পড়ে যান। এরপর সাভারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়ার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
