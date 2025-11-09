জাকসু নির্বাচন
মীর মশাররফ হলে ভোট পড়েছে ৬৭ শতাংশ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে মীর মশাররফ হোসেন হলকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এ কেন্দ্রে ভোট পড়ার হার প্রায় ৬৭ শতাংশ। কেন্দ্রটির নির্বাচন কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।
কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যমতে, মীর মশাররফ হোসেন হলে মোট ভোটার ৪৬৪ জন। নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ৩১০ জন। সে হিসাবে ভোট পড়েছে প্রায় ৬৭ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে জাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলে কেন্দ্র করে সেখানে ভোটগ্রহণ করা হয়।
এদিকে, বিকেল ৫টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শেষের কথা থাকলেও তাজউদ্দীন হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হলে নির্ধারিত সময়ের পরও ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। সেখানে উপস্থিত ভোটারদের ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোট চলবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা।
অন্যদিকে জাকসুর নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটগ্রহণ শেষে সব হল কেন্দ্র থেকে ব্যালট বাক্স নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় সিনেট ভবনে নেওয়া হবে। সেখানে গণনা শেষে রাতেই ফল প্রকাশ করা হবে।
এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
ছাত্রদের হলের মধ্যে আল বেরুনী হলে ভোটার ২১০ জন, আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে ৩৩৩, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৪৬৪, শহীদ সালাম-বরকত হলে ২৯৮, মওলানা ভাসানী হলে ৫১৪, ১০ নম্বর ছাত্র হলে ৫২২, শহীদ রফিক-জব্বার হলে ৬৫০, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে ৩৫০, ২১ নম্বর ছাত্র হলে ৭৩৫, জাতীয় কবি নজরুল হলে ৯৯২ এবং তাজউদ্দীন আহমদ হলে ৯৪৭ জন ভোটার রয়েছেন।
ছাত্রীদের হলের মধ্যে নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ২৭৯ জন, জাহানারা ইমাম হলে ৩৬৭, প্রীতিলতা হলে ৩৯৬, বেগম খালেদা জিয়া হলে ৪০৩, সুফিয়া কামাল হলে ৪৫৬, ১৩ নম্বর ছাত্রী হলে ৫১৯, ১৫ নম্বর ছাত্রী হলে ৫৭১, রোকেয়া হলে ৯৫৬, ফজিলাতুন্নেছা হলে ৭৯৮ এবং তারামন বিবি হলে ৯৮৩ জন ভোটার রয়েছেন।
এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্রদের সমর্থিত মিলিয়ে মোট আটটি প্যানেল অংশগ্রহণ করছে। ছাত্রদের ১১টি ও ছাত্রীদের ১০টি হল মিলিয়ে মোট ২১ ভোটকেন্দ্র।
ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচনে ৬৭ জন পোলিং অফিসার (শিক্ষক) এবং ৬৭ জন সহায়ক পোলিং অফিসার (কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভোট গণনা করা হবে।
নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ১৫০০ পুলিশ, সাত প্ল্যাটুন বিজিবি ও পাঁচ প্ল্যাটুন আনসার ক্যাম্পাসের পরিসীমায় মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ক্যাম্পাসে যে কোনো অপ্রীতিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবিলায় আনসার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করবেন।
এএএইচ/এমএএইচ/জেআইএম