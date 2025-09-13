আম্মুর পছন্দের মাজহারুল জাকসুর জিএস: জুলাইযোদ্ধা ফাইয়াজ

আম্মুর পছন্দের মাজহারুল জাকসুর জিএস: জুলাইযোদ্ধা ফাইয়াজ
কলেজপড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর গায়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জার্সি পরা। দুই হাত মোটা সাদা রশি দিয়ে বাঁধা। হাতে একটি কাপড়ের ব্যাগ। প্রিজনভ্যান থেকে নামিয়ে তাকে নেওয়া হচ্ছে আদালতে। জুলাই আন্দোলন চলাকালে এমন একটি ছবি নাড়িয়ে দিয়েছিল দেশবাসীর মন।
তার নাম হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজ। জুলাই আন্দোলন চলাকালে তার বয়স ছিল ১৭ বছর। সেসময় ফাইয়াজ ঢাকা কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ফাইয়াজরা তিন ভাই। তার মধ্যে মেজ ফাইয়াজ।
ফাইয়াজের বড় ভাই মাজহারুল ইসলাম (ডাক নাম ফাহিম)। তিনিই এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে জিএস (সাধারণ সস্পাদক) পদে জয়ী হয়েছেন। এ নিয়ে উচ্ছ্বসিত ফাইয়াজ।
হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজ তার এক ফেসবুক পোস্টে বড় ভাইকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, আমার আম্মুকে একদিন আমি জিজ্ঞেস করি, আম্মু, আপনার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দের মানুষ কে? আম্মু কোনো কিছু চিন্তা না করেই উত্তর দিয়ে বলে, ‘ফাহিম’ (মাজহারুল ইসলাম ফাহিম)। আম্মুর সবচেয়ে পছন্দের সেই মানুষ এবার জাকসু নির্বাচনে সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের প্যানেলে জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন।
ফাইয়াজ লিখেছেন, ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় আপসহীন ভূমিকা, মতামতের বৈচিত্র্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জায়গায় ভাইয়া অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে থাকবেন বলে বিশ্বাস করি। ভাইয়া বিএনসিসি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি প্ল্যাটুন্সের সিইউও ও ক্যাডেট ইনচার্জ, বিতর্ক সংগঠন জেইউডিওর সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকসহ অন্যান্য অনেক সামাজিক ও একাডেমিক প্ল্যাটফর্মে অনেক দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে।
জুলাই বিপ্লবে মাজহারুল ইসলামের অবদানের কথা উল্লেখ করে তার ছোট ভাই লিখেছেন, জুলাই বিপ্লবে ভাইয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমাকে টর্চার করে ভাইয়ার লোকেশন জানতে চেয়েছিল সেই মুহূর্তে, আমার থেকে লোকেশন নিতে না পেরে তারা ভাইয়ার মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং করেছিল। কিন্তু ভাইয়াকে ধরতে পারেনি কৌশল অবলম্বনের কারণে।
‘সবাই দোয়া করবেন আমার আম্মুর সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে যেন জাকসুতেও শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ যেন ভাইয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহর জন্য কবুল করেন।’ লিখেছেন হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজ।
গত ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হয়। টানা ৪৪ ঘণ্টা ভোট গণনা শেষে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফল ঘোষণা করে জাকসুর নির্বাচন কমিশন। এতে ৩ হাজার ৯৩০ ভোট পেয়ে জিএস পদে জয়ী হয়েছেন জাবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী মাজহারুল ইসলাম।
