নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৈরী আবহাওয়া ও ভোটারের তুলনায় বুথের সংখ্যা কম থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট গ্রহণ শেষ করা সম্ভব নয় বলে দাবি করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভিপি পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। এমতাবস্থায় ভোট গ্রহণের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন বলেন জিতু। জাকসু নির্বাচনে তিনি ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিকেল ৪টার দিকে আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘সকাল ৯টা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ভোট গ্রহণ শুরুর পর থেকেই ভোটাররা উৎসাহের সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাড়ান ভোট দেওয়ার জন্য। আর এক ঘণ্টার মতো সময় আছে ভোট গ্রহণের। কিন্তু ভোটারের সংখ্যা অনেক বেশি। যে সময়সূচি বেঁধে দেওয়া হয়েছে বা যতটি বুথ করা হয়েছে সেখানে এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট কাস্টিং হওয়া সম্ভব না। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছি যাতে ভোট প্রদানের জন্য সময়সূচি বৃদ্ধি করা হয়।’

জিতু আরও বলেন, ভোট গ্রহণের মাঝখানে বৃষ্টি ছিল। এতে অনেকেই কেন্দ্রে আসতে দেরি করেছে। যদি সময় বৃদ্ধি না করা হয় তাহলে হয়তো সবাই ভোট দিতে পারবে না। আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে ভোটারদের কথা বিবেচনা করে এক ঘণ্টা সময় বৃদ্ধি করা হয়। যাতে সবাই নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে।

জাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে ভিপি প্রার্থী জিতু বলেন, ৩৩ বছরের জটিলতা কাটিয়ে জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের একটি ব্যাপার। আর জয়ের ব্যাপারে আমি অবশ্যই আশাবাদী। কেননা আমি সবসময় শিক্ষার্থীদের হয়ে কাজ করেছি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও চেষ্টা করেছি শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি থাকার। সাধারণ শিক্ষার্থীরাই আমাকে আশা-ভরসা দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি ভোটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আমাকে নির্বাচিত করে তাদের অধিকার বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেবে।

