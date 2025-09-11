বাগছাসের জিএস প্রার্থী সিয়াম
আচরণবিধি ভেঙে শিবিরকর্মীরা কেন্দ্রে লিফলেট বিলি করছে
জাকসু নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের সামনে ছাত্রশিবিরের কর্মীরা আচরণবিধি ভেঙে লিফলেট বিলি করছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’র জিএস প্রার্থী আবু তৌহিদ মো. সিয়াম।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ অভিযোগ করেন।
তিনি বলেন, সকাল থেকে হলগুলোতে ভোটকেন্দ্রের একেবারে ভেতরে শিবিরের কর্মীরা ভোটারদের মধ্যে লিফলেট বিলি করছে। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সামনেই তারা এটা করছে। অথচ এটা স্পষ্টত আচরণবিধির লঙ্ঘন। আমরা মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা এখনো নেওয়া হচ্ছে না।
