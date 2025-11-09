অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন বিএনপিপন্থি ৩ শিক্ষক

অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন বিএনপিপন্থি ৩ শিক্ষক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বিএনপিপন্থি তিন শিক্ষক। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল নির্বাচনে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরে দাঁড়ান।
তারা হলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নাহরীন ইসলাম খান।
এ বিষয়ে অধ্যাপক শামীমা সুলতানা বলেন, ‘হাতের আঙুলে যে কালি ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর মুছে যাচ্ছে। নির্বাচনের দিন নতুন নতুন ভোটার তৈরি করা হচ্ছে। নির্বাচনে যে অতিরিক্ত ব্যালট ছাপানো হয়েছে, নিশ্চয় এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা মনে করি আজকের এ নির্বাচন ছিল একটি সাজানো নাটক। আমাদের মনে হয়েছে এ নাটক থেকে সরে আসার দরকার এজন্য আমরা নির্বাচন থেকে সরে এসেছি।’
এর আগে সংবাদ সম্মেলন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচন বর্জন করেছে ছাত্রদল প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী।
তিনি বলেন, আমাদের ভিপি প্রার্থীকে তাজুদ্দিন হলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জামায়াত নেতার প্রতিষ্ঠান থেকে ভোট গণনার যন্ত্রপাতি (ওএমআর) কেনা হয়েছে। অমোচনীয় কালি উঠে যাচ্ছে। ফলে এটি একটি পাতানো নির্বাচন। তাজুদ্দিন হলে ভোটার লিস্টে কারো ছবি নেই। যার ফলে দুই ঘণ্টা ওই হলে ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল।
তানজিলা হোসাইন বৈশাখী বলেন, প্রতিবাদ করায় জামায়াত নেতার প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা ওএমআর মেশিনে ভোট গণনা বাতিল করা হলেও তার দেওয়া ব্যালট দিয়ে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। জাহানারা ঈমাম হলে একজন স্বতন্ত্রপ্রার্থীর গায়ে হাত তোলা হয়। সেখানে মব সৃষ্টি করা হয়। সব হলে আমাদের পোলিং এজেন্টদের থাকতে দেওয়া হয়নি।
