৫টার পরও তাজউদ্দীন হল কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫টার পরও তাজউদ্দীন হল কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সারি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় ভোট শেষ হওয়ার কথা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজউদ্দীন হল কেন্দ্রে সোয়া ৫টার দিকেও ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে।

কেন্দ্রের নির্বাচন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা শেষ বিকেলে অনেকে ভোট দিতে এসেছেন। তাছাড়া হট্টগোলের কারণে দুপুরে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। ফলে ভোটগ্রহণ শেষ হয়নি।

এদিকে, বিকেল ৪টা ২৮ মিনিটে তাজউদ্দীন হল কেন্দ্রের নির্বাচন কর্মকর্তা জানান, হলটিতে মোট ভোটার ৯৪৭ জন। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৩২টি। সেই হিসাবে প্রায় ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে।

তাজউদ্দীন আহমেদ হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক লুৎফর এলাহী জাগো নিউজকে বলেন, ‘জাকসুর নির্বাচন কমিশন থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বৃদ্ধি করা হয়নি। তবে যারা বিকেল ৫টার মধ্যে লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তারা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। যতক্ষণ সময় দরকার, ততক্ষণ ভোট নেওয়া হবে। তবে ৫টার পর আর কাউকে লাইনে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না।’

