আড়াই ঘণ্টা পর শেষ হলো নজরুল হলের ভোটগ্রহণ

আড়াই ঘণ্টা পর শেষ হলো নজরুল হলের ভোটগ্রহণ
প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম হল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয় বলে জানিয়েছেন হলের প্রভোস্ট মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক।
তিনি বলেন, ‘বিকেল ৫টা পর্যন্ত যারা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন সবার ভোট শেষ হয়েছে। এখন ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’
এর আগে তিনি বলেছিলেন, ‘যতক্ষণ ভোটার আসবে ততক্ষণ ভোট নেওয়া হবে। আমি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। দরকার হলে আমরা সবার শেষে ভোট জমা দিবো।’
কাজী নজরুল হল কেন্দ্রে মোট ভোটার এক হাজার। এরমধ্যে ৮০৭ শিক্ষার্থী ভোট দেন। নির্বাচনে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে।
এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৭ প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্রদের সমর্থিত মিলিয়ে মোট আটটি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। ছাত্রদের ১১টি ও ছাত্রীদের ১০টি হল মিলিয়ে মোট ২১ ভোটকেন্দ্র।
ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচনে ৬৭ জন পোলিং অফিসার (শিক্ষক) এবং ৬৭ জন সহায়ক পোলিং অফিসার (কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভোট গণনা করা হবে।
