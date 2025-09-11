কবি নজরুল হলে ৪৫ মিনিটে ভোট পড়েছে ১২টি

কবি নজরুল হলে ৪৫ মিনিটে ভোট পড়েছে ১২টি
জাকসু নির্বাচনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ভোট গ্রহণ শুরুর পর ৪৫ মিনিটে ভোট পড়েছে ১২টি।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) নির্ধারিত সময়ের ১৬ মিনিট পর সকাল ৯টা ১৬ মিনিটের দিকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ৪৫ মিনিট পর পৌনে ১০টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ১২টি।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের পোলিং কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার মন্ডল জানান, এই ভোটকেন্দ্রে ১৬ মিনিট পর ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পড়েছে ১২টি। তবে এখন ভোটার উপস্থিতি অনেক বেড়েছে।
এই হলের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের (৫১ ব্যাচ) শিক্ষার্থী এস এম হামিদ হাসান বলেন, ‘ভোট শুরুর প্রথম দিকেই এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি। প্রায় ২০ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পর ভোট দিতে পেরেছি।’
এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী পাঁচ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
ছাত্রদের হলের মধ্যে আল বেরুনী হলে ভোটার ২১০, আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে ৩৩৩, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৪৬৪, শহীদ সালাম-বরকত হলে ২৯৮, মওলানা ভাসানী হলে ৫১৪, শহীদ রফিক-জব্বার হলে ৬৫০, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে ৩৫০, ২১ নম্বর ছাত্র হলে ৭৩৫, জাতীয় কবি নজরুল হলে ৯৯২ এবং তাজউদ্দীন আহমদ হলে ৯৪৭ ভোটার রয়েছেন।
ছাত্রীদের হলের মধ্যে নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ২৭৯, জাহানারা ইমাম হলে ৩৬৭, প্রীতিলতা হলে ৩৯৬, বেগম খালেদা জিয়া হলে ৪০৩, সুফিয়া কামাল হলে ৪৫৬, ১৩ নম্বর ছাত্রী হলে ৫১৯, ১৫ নম্বর ছাত্রী হলে ৫৭১, রোকেয়া হলে ৯৫৬, ফজিলাতুন্নেছা হলে ৭৯৮ এবং তারামন বিবি হলে ৯৮৩ জন ভোটার রয়েছেন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এএইচ/এএসএম