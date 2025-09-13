জাকসুর নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে ডাকসুর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাকসুর নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে ডাকসুর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা
ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েম/ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি আবু সাদিক কায়েম এ শুভেচ্ছা জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, জুলাই বিপ্লবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার আলোকে আমরা বিশ্বাস করি, নবনির্বাচিত জাকসু নেতৃত্ব গণতন্ত্র ও ইনসাফের পথে অবিচল থাকবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আমরা প্রত্যাশা করি, নবনির্বাচিত জাকসু নেতৃবৃন্দ শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা, শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাহসী ভূমিকা রাখবেন।

ডাকসুর নেতারা উল্লেখ করেন, আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন। জুলাইয়ের শহীদদের আকাঙ্ক্ষার আলোকে আমরা সবাই মিলে একটি ইনসাফভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

এফএআর/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।