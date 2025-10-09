জাকসু নির্বাচনে থাকবে ১৫০০ পুলিশ, ৭ প্লাটুন বিজিবি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিতে ক্যাম্পাসে ১৫০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
এছাড়া সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সাত প্লাটুন বিজিবি ও ৫ প্লাটুন আনসার সদস্য ক্যাম্পাসের পরিসীমায় মোতায়েন থাকবে।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জনেসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম, অপস্ ও ট্রাফিক উত্তর) আরাফাতুল ইসলাম জানান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিতে ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় পোশাকধারী ও সাদা পোশাকধারী প্রায় দুই হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে
আরাফাতুল ইসলাম বলেন, জাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। পোশাকধারী, সাদা পোশাকধারী ও ডিবি পুলিশ একযোগে কাজ করবে। পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও তৎপর থাকবে। এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা বিষয়ে কোনো শঙ্কা নেই। শতভাগ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, আগামীকাল ভয়ভীতিমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম জানান, ভোট গ্রহণের জন্য ২২৪টি বুথ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি হলে একজন করে রিটার্নিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া ৬৭ শিক্ষক পোলিং অফিসার এবং ৬৭ কর্মকর্তা সহকারী পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন। হলের শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ও নিরাপত্তা গার্ডরা নিযুক্ত থাকবেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য সিনেট হলে বড় স্ক্রিন বসানো হয়েছে, যেখানে প্রতিটি হলের ভোট কার্যক্রম মনিটর করা হবে।
ভোটগ্রহণ হবে ওএমআর ব্যালটে, যেখানে টিকচিহ্ন দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। ভোটারদের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও জনসংযোগ কার্যালয়ের ফেসবুক পেজে ভিডিও নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৮৯৭ জন। বিভিন্ন পদে মোট ১৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে- সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৯, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৯, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ৬, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ১০ জন রয়েছে।
