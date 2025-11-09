ঢাকায় ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি, জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি, জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি
বৃষ্টিতে রাজধানীতে জলাবদ্ধতা/ ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীতে তীব্র গরমের মাঝেই হঠাৎ বৃষ্টির দেখা মিলেছে। বিকেলে স্বল্প সময়ের এই বৃষ্টিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে। তবে অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। এতে দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী ও পথচারীরা।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর মিরপুর, কালশী, হাতিরঝিল, মৌচাক, শান্তি নগর, সিদ্ধেশ্বরী রোড , মগবাজারের ওয়ারলেস রেলগেট এলাকাসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

হাতিরঝিলের বাসিন্দা গোলাম সরোয়ার জানান, টানা ১০ মিনিট বৃষ্টি হলেই এলাকায় পানি জমে যায়। বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল যাওয়া-আসায় কষ্ট হয়। নোংরা পানিতে হাটতে হয়। ড্রেনগুলোতে পলিথিন, যার ফলে পানি দ্রুত নামে না।

অন্যদিকে মালিবাগে বাসায় ফেরার পথে সমস্যায় পড়েন কলেজশিক্ষার্থী নুসরাত জাহান। তিনি বলেন, সিদ্ধেশ্বরী মৌচাক এলাকায় একটু বৃষ্টি হলে আর হাঁটার উপায় থাকে না। রাস্তার ও বিভিন্ন জায়গায় খানাখনন্দ। বৃষ্টি হলেই বের হওয়া কঠিন হয়ে যায়।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ জবির জাগো নিউজকে বলেন, ৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। যেটুকু হয়েছে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আজ আর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তবে এই ভারী বৃষ্টির ফলে দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকবে।

আরএএস/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।