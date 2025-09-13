ছাত্রদলের এজিএস প্রার্থী

শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এ রায় মেনে নিতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রকাশ্য অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ থাকলেও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এ রায় মেনে নেওয়ার আহবান জানিয়েছেন ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের নারী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (এজেএস) প্রার্থী আঞ্জুমান আরা ইকরা।

শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।

ইকরা তার ফেসবুক পোস্টে লিখেন, ‘নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ঊর্ধ্বে সুষ্ঠু ভোটের জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের প্রকাশ্য অনিয়ম, কারচুপির পরও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এ রায় আমাদেরকে মেনে নিতে হবে।’

তিনি আরও লিখেন, ‘জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাকসু নির্বাচনে ভরসার জায়গা থেকে এজিএস হিসেবে নির্বাচিত করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছে এজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দ্বায়িত্বশীলদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে নিজেদের ভুলগুলো পুনর্বিবেচনা করে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করা। আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে একটা নতুন ক্যাম্পাস বিনির্মাণ করবো ইনশাআল্লাহ।’

এরআগে বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ দিয়ে নির্বাচন বয়কট করেছে ছাত্রদল। একইদিন বিএনপিপন্থি তিন শিক্ষক ও শুক্রবার রাতে এক নির্বাচন কমিশন পদত্যাগ করেন।

