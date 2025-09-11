জাকসু নির্বাচন
ছাত্রলীগ কর্মীদের সক্রিয় করার অভিযোগ ভিপি প্রার্থী জিতুর বিরুদ্ধে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ কর্মীরা, এমন অভিযোগ উঠেছে। এই নির্বাচনে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতুর বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ কর্মীদের ক্যাম্পাসে সক্রিয় ও সহযোগিতা করার অভিযোগ উঠেছে।
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ নির্বাচন।
এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বেশ কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। ইতিহাস বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সাকিল মিয়াকে সঙ্গে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ নামের একটি প্যানেল ঘোষণা করেছেন আব্দুর রশিদ জিতু। তবে এই প্যানেলে পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদকের পদটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এই পদটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন ইতিহাস বিভাগেরই সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুল শেখ। তিনি ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের সঙ্গে ‘বোঝাপড়ার’ মাধ্যমে কাজ করছেন বলে জানা গেছে।
আসাদুল আলম শেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১ ব্যাচের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মী। তিনি গত বছরের জুলাই আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের রাজাকার সম্বোধন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন, ‘তুমি কে? আমি কে-? বাঙালি বাঙালি।তোমার আমার ঠিকানা-পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।তোরা যারা রাজাকার, এই মুহূর্ত বাংলা ছাড়’।
এছাড়া জুলাই আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা কোঠায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জুলাই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কাজে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছে তিনি। শুধু তাই নয়, আন্দোলনে পক্ষে অবস্থান অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন হুমকি ও ধামকির অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
এদিকে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শেখ হাসিনার পরিবারের নামে বিভিন্ন স্থাপনা নাম স্থগিত করে। নামগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজেও স্থগিত আছে। কিন্তু এখনও আসাদুল আলমকে সেই স্থাপনাগুলোর সঙ্গে হাসিনা পরিবারের নাম সংযুক্তি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করতেও দেখা গেছে।
অন্যদিকে, জাকসু নির্বাচনে আরচণবিধি লঙ্ঘনেরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। আসাদুল আলম শেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে গিয়ে ভোটার ও তার সহযোগীদের বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন ও নগদ অর্থ দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে।
‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের সঙ্গে যোগসাজশের বিষয়ে জানতে চাইলে আসাদুল শেখ জানান, আমাদের মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়া আছে। আমরা কো-অর্ডিনেট করে কাজ করতেছি। রশিদ ভাই আমার বিভাগের সিনিয়র। তার বিরুদ্ধে এর আগে অনেক নিউজ হয়েছে। এখন আমি যদি আবার প্যানেলে যুক্ত হই তাহলে আরও বেশি নিউজ হবে।
এছাড়া সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতুর বিরুদ্ধে হলে হলে ঘুমন্ত ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসান।
তবে এমন অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন জিতু। এটাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেন আব্দুর রশিদ জিতু।
এছাড়াও প্যানেলে ফাঁকা পদগুলোতে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বেনামে ছাত্রলীগকে সহযোগিতা বা কো-অর্ডিনেট করার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটা ভিত্তিহীন।
কেএইচকে/এএসএম