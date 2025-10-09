জাকসুতে ভোটগ্রহণ ওএমআর ব্যালটে, দিতে হবে টিক চিহ্ন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ওএমআর ব্যালটে। টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও জনসংযোগ কার্যালয়ের ফেসবুক পেজে এ-সংক্রান্ত ভিডিও নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর)। সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। শেষ হবে বিকেল ৫টায়।
সার্বিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্ব স্ব হলে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ১১টি ছাত্র হল ও ১০টি ছাত্রী হলে ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা।
ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচনে ৬৭ জন পোলিং অফিসার (শিক্ষক) এবং ৬৭ জন সহায়ক পোলিং অফিসার (কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভোট গণনা করা হবে।
নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ১৫০০ পুলিশ, সাত প্ল্যাটুন বিজিবি ও পাঁচ প্ল্যাটুন আনসার ক্যাম্পাসের পরিসীমায় মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ক্যাম্পাসে যে কোনো অপ্রীতিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবিলায় আনসার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করবেন।
এবার জাকসুর ২৫টি পদে লড়ছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। নির্বাচনের ভোটার ১১ হাজার ৮৯৭ জন।
