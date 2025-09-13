সমুদ্রে গোসলে নেমে বাবা-মার সামনে ডুবে গেলো মাহিত
সুন্দরবনে ঘুরতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে নিখোঁজ হয়েছেন মাহিত আব্দুল্লাহ (১৬) নামের একজন পর্যটক।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালীর ডিমের চর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে গোসলে নেমে নিখোজঁ হন তিনি। নিখোঁজ মাহিত আব্দুল্লাহ রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের শেখেরটেক এলাকার শেখ সুলতান মাহমুদ আসাদের ছেলে। তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে কোস্টগার্ড ও বনরক্ষীরা।
বন বিভাগ জানায়, ঢাকা থেকে ৭৫ পর্যটক নিয়ে পর্যটকবাহী জাহাজ ‘এম. ভি দি এক্সপ্লোরার' শনিবার সকালে কচিখালীতে নোঙ্গর করে। পর্যটকরা নৌকা যোগে ডিমের চর বিচে ঘুরতে যায়। ঘুরাঘুরির এক পর্যায়ে পর্যটক মাহিত আব্দুল্লাহ তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে সমুদ্রে গোসলে নেমে তলিয়ে যায়। এসময় জাহাজের স্টাফ ও বনরক্ষীরা তাৎক্ষণিক মাহিতকে উদ্ধারে সমুদ্রে নামলেও খোঁজ পায়নি।
ট্যুর অপারেটর অব সুন্দরবন অ্যাসোসিয়েশনের (টোয়াস) সেক্রেটারি নাজমুল আযম ডেভিট বলেন, পর্যটক নিয়ে জাহাজ এম. ভি দি এক্সপ্লোরার শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসে। জাহাজটি সুন্দরবন ঘুরে রোববার রাতে খুলনায় পর্যটকদের নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিলো। নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে মোংলাস্থ কোস্টগার্ডের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।
পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের (বাগেরহাট) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, ডিমের চরে সমুদ্রে নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে স্পিডবোট নিয়ে বনরক্ষীরা তল্লাশী চালাচ্ছেন। কোস্টগার্ড সদস্য ওই দর্শনার্থীরও আলাদা তল্লাশি চালাচ্ছেন।
