১০ নম্বর হলে বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকারেই চলছে ভোটগ্রহণ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ১০ নম্বর হলে বিদ্যুৎ না থাকায় অন্ধকারে ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ভোটগ্রহণ শুরুর পর সাড়ে ১০টা দিকে বৈদুতিক গোলোযোগ দেখা যায়। ফলে অন্ধকারেই চলে ভোটগ্রহণ।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি হলে একযোগে ভোটগ্রহণ ৯টায় শুরুর কথা থাকলেও ১০ নম্বর হলের ভোটগ্রহণ শুরু হয় পৌনে এক ঘণ্টা দেরিতে। ব্যালট আসতে দেরি হওয়া ভোট শুরু করতে দেরি হয়েছে বলে জানান কর্তব্যরত কর্মকর্তারা।
ওই কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, বৃষ্টির কারণে বিদ্যুৎ চলে গেছে। জেনারেটরের ব্যবস্থা না থাকায় এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। তবে যে কয়জন ভোটার ভেতরে প্রশেব করেছে শুধু তাদের ভোট নেওয়া হচ্ছে।
বাকিদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আশাকরি দ্রুতই বিদ্যুৎ চলে আসবে।
এদিকে ভোট গ্রহণে দেরি হওয়ায় লাইনে থাকা শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হলটিতে মোট ৫২২ জন শিক্ষার্থী ভোট দেবেন।
এবারের নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৮৯৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ছাত্র ৬ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৫ হাজার ৭২৮ জন। ভোটগ্রহণের জন্য ২১টি কেন্দ্রে ২২৪টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এএইচ/এএসএম